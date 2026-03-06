Au-delà du chiffre lui-même, le rapport met surtout en évidence un déplacement progressif des cibles. Sur ces 90 vulnérabilités, 43 concernaient des technologies d’entreprise, que les attaquants ciblent de plus en plus. Google souligne d’ailleurs qu’il s’agit de la proportion la plus élevée depuis que le groupe suit ce type d’exploitation.

Dans le détail, les analyses menées par les chercheurs révèlent que les campagnes d’exploitation se tournent davantage vers les composants qui assurent le fonctionnement et la sécurité des infrastructures informatiques. Équipements réseau, solutions de sécurité, passerelles VPN ou plateformes de virtualisation figurent ainsi régulièrement parmi les systèmes touchés. Les acteurs malveillants cherchent à compromettre ces équipements afin d’obtenir un accès stratégique à l’environnement ciblé, d'observer une partie du trafic réseau et, dans certains cas, de progresser vers d’autres systèmes internes.

Ce choix tient aussi à la position particulière qu’occupent ces équipements dans l’architecture des réseaux. Souvent placés en périphérie de l’infrastructure, ils concentrent une part importante des communications et disposent de privilèges élevés dans le fonctionnement du réseau. Dans le même temps, ils ne bénéficient généralement pas d’outils de détection comparables aux solutions antivirus et EDR déployées sur les postes de travail ou les serveurs, ce qui peut compliquer l’identification d’une compromission.

Les plateformes destinées aux utilisateurs continuent toutefois de concentrer une part importante des attaques. Les systèmes d’exploitation restent la catégorie la plus touchée, avec 39 zero-days recensées en 2025, dont 24 sur des systèmes de bureau et 15 sur mobile. À l’inverse, les navigateurs occupent désormais une place plus réduite. Selon Google, les vulnérabilités exploitées dans ces logiciels représentent moins de 10 % des cas observés cette année, un recul que l’entreprise attribue notamment au renforcement progressif de leurs protections intégrées.