Dans le détail, Office concentre une bonne partie des vulnérabilités critiques de ce Patch Tuesday, Microsoft indiquant avoir corrigé de nombreuses failles dans Word et Excel susceptibles de permettre l’exécution de code à distance après traitement d’un fichier malveillant. Plusieurs d’entre elles peuvent par ailleurs être exploitées via le volet de prévisualisation, ce qui signifie qu’il n’est pas toujours nécessaire d’ouvrir un document piégé pour déclencher le scénario d’attaque.

Microsoft corrige également CVE-2026-35421, une faille d’exécution de code à distance dans Windows GDI, exploitable au moyen d’un fichier EMF malveillant ouvert dans Paint. Le vecteur est moins courant qu’un document Office piégé, mais il concerne un composant graphique historique de Windows, encore capable de transformer un format ancien en vrai problème de sécurité.

Côté serveurs, CVE-2026-40365 touche SharePoint et peut permettre l’exécution de code à distance sur une instance vulnérable. L’exploitation nécessite un compte authentifié, ce qui réduit le risque d’attaque opportuniste, sans rendre le correctif secondaire pour les organisations qui s’appuient sur la plateforme collaborative de Microsoft.

Dernier point notable, CVE-2026-41096 concerne le client DNS de Windows. Un serveur DNS contrôlé par un attaquant peut envoyer une réponse spécialement conçue à une machine vulnérable, provoquer une corruption mémoire et ouvrir la voie à l’exécution de code à distance.