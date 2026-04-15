Foire aux questions

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Qu’appelle-t-on une vulnérabilité « zero-day » dans Windows ou l’écosystème Microsoft ?

Une zero-day est une faille de sécurité connue publiquement ou par des attaquants alors qu’aucun correctif n’est encore (ou n’était) disponible au moment de sa découverte. Le risque est plus élevé car les défenseurs n’ont pas de patch officiel à appliquer immédiatement, et les méthodes d’exploitation peuvent circuler vite. Certaines zero-day sont déjà activement exploitées, ce qui signifie qu’elles servent concrètement dans des attaques en cours. Une fois le correctif publié, la priorité devient de réduire la fenêtre d’exposition en appliquant rapidement la mise à jour sur les systèmes concernés.

Que signifie « élévation de privilèges jusqu’au niveau SYSTEM » sur Windows ?

L’élévation de privilèges désigne une attaque qui permet de passer d’un compte ou d’un processus peu privilégié à des droits plus élevés. Le compte SYSTEM correspond au niveau d’autorisation le plus puissant sur Windows, souvent supérieur à un administrateur local, car il donne un contrôle quasi total sur la machine. Une faille de ce type ne sert pas toujours à entrer initialement dans un PC, mais elle permet de prendre le contrôle complet après un premier accès (via phishing, malware, compte compromis, etc.). C’est aussi un accélérateur pour désactiver des protections, installer des services persistants ou accéder à des données normalement inaccessibles.

Que recouvrent les catégories « exécution de code à distance (RCE) » et « spoofing » dans les bulletins CVE ?

Une vulnérabilité d’exécution de code à distance (RCE) permet à un attaquant de lancer du code sur une machine cible à distance, souvent via un fichier piégé, un service exposé ou un protocole réseau. C’est l’une des classes de failles les plus graves, car elle peut mener à une compromission complète sans accès physique. Le spoofing, lui, concerne l’usurpation d’identité ou de contexte (ex. faire passer une requête, un service ou une source pour légitime) afin de tromper un utilisateur ou un système. Selon le composant visé, le spoofing peut faciliter l’accès à des données, contourner des contrôles, ou préparer une étape plus destructive comme une élévation de privilèges ou une RCE.