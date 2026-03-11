Dans le détail, la première vulnérabilité zero-day concerne SQL Server. Identifiée sous la référence CVE-2026-21262 (CVSS 8,8), cette faille permet à un attaquant déjà authentifié d’élever ses privilèges sur un serveur SQL accessible via le réseau. Le problème provient d’un contrôle d’accès insuffisant dans certaines procédures stockées, des blocs de requêtes SQL enregistrés directement dans la base de données afin d’automatiser certaines opérations. Dans certaines configurations, ces procédures peuvent s’exécuter avec des droits plus élevés que ceux de l’utilisateur qui les appelle. Un tel détournement pourrait permettre d’obtenir des privilèges SQLAdmin, l’un des niveaux d’administration les plus élevés dans SQL Server.

La seconde touche la plateforme .NET. Répertoriée sous CVE-2026-26127 (CVSS 7,5), cette vulnérabilité peut être exploitée pour provoquer un déni de service à distance. Elle repose sur une lecture hors limites dans le traitement de certaines données, une erreur qui survient lorsqu’un programme tente d’accéder à une zone de mémoire en dehors de celle qui lui est normalement attribuée. Dans ce cas précis, un attaquant, non authentifié cette fois, pourrait envoyer une requête spécialement conçue à une application .NET exposée sur le réseau afin d’en provoquer le plantage et d’interrompre son fonctionnement.

Parmi les autres correctifs jugés prioritaires, Redmond s’attaque aussi à plusieurs vulnérabilités dans Microsoft Office. Deux failles d’exécution de code à distance, CVE-2026-26110 et CVE-2026-26113 (CVSS 8,4), peuvent être exploitées via le volet de prévisualisation. L’ouverture complète du document n’est donc pas nécessaire, l’affichage dans l’aperçu pouvant suffire à déclencher l’attaque.

En parallèle, Excel fait aussi l’objet d’un patch ciblé pour la vulnérabilité CVE-2026-26144 (CVSS 7,5), qui pourrait permettre à un tiers malveillant de provoquer une fuite de données en exploitant des interactions avec le mode agent de Copilot, susceptible dans certains cas d’envoyer des informations vers l’extérieur sans action directe de l’utilisateur.