Parmi les six failles zero-day corrigées ce mois-ci, trois étaient déjà connues publiquement et permettent de contourner des protections de sécurité censées bloquer les contenus piégés, qu’il s’agisse de liens, de raccourcis ou de fichiers Office malveillants. Autrement dit, des vecteurs d’attaque courants, facilement exploitables, qui ciblent directement les postes utilisateurs.

Première de la liste, la faille CVE-2026-21510 (CVSS 8.8) concerne le Shell Windows et permet de désactiver les alertes de sécurité habituelles, notamment celles de SmartScreen. En envoyant un lien ou un raccourci spécialement conçu, un attaquant peut pousser la cible à ouvrir un fichier sans déclencher la moindre mise en garde. Microsoft ne s’étend pas sur les modalités d’exploitation, mais tout porte à croire que la faille court-circuite la logique Mark of the Web, censée appliquer un marquage aux fichiers téléchargés depuis Internet pour activer automatiquement certaines protections.

CVE-2026-21513 (CVSS 8.8), de son côté, touche le moteur MSHTML, utilisé dans plusieurs composants Windows, dont certaines fonctions d’Office. Une personne malveillante peut l’exploiter pour désactiver à distance une protection censée empêcher le contournement d’une fonction de sécurité via le réseau. Là encore, Redmond reste avare en détails techniques et ne précise pas comment la faille a été utilisée en conditions réelles.

Enfin, CVE-2026-21514 (CVSS 7.8) cible Microsoft Word. Un fichier piégé suffit à désactiver les protections OLE intégrées à Microsoft 365, à condition que la cible ouvre le document. Une technique déjà bien connue dans les campagnes de phishing par pièce jointe, d’autant plus problématique qu’elle échappe aux protections du volet de prévisualisation.

Les trois autres failles exploitées relèvent d’élévations de privilèges et de la stabilité du système. CVE-2026-21519 (CVSS 7.8) permet d’obtenir les droits SYSTEM via Desktop Window Manager, sans que Microsoft ne précise les conditions d’exploitation. CVE-2026-21525 (CVSS 6.2) permet de faire planter le gestionnaire de connexions d’accès distant en forçant le système à accéder à une zone mémoire vide. CVE-2026-21533 (CVSS 7.8), enfin, cible les services Bureau à distance : en modifiant une clé de configuration, un utilisateur autorisé peut ajouter un compte au groupe Administrateurs.