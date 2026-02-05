Concrètement, les administrateurs peuvent accéder à ce rapport depuis le centre d’administration Intune, dans la section Rapports > Windows Autopatch > mises à jour qualité Windows, puis dans l’onglet Rapports. Une fois le rapport Secure Boot status sélectionné, la vue d’ensemble permet d’identifier les équipements sur lesquels Secure Boot est activé, ceux dont les certificats sont à jour, et ceux qui nécessitent encore une action.

En marge de ce statut d’activation, le rapport remonte par ailleurs des informations techniques détaillées, comme le modèle du PC, la version de Windows installée, l’identifiant Entra, le fabricant de la carte mère ou la version du firmware. Le détail des certificats concernés est également accessible, ce qui doit permettre de comprendre rapidement pourquoi certains postes ne sont pas au même niveau que les autres, selon qu’il s’agisse d'un banal retard de déploiement ou d'une mise à jour UEFI encore nécessaire.

L’outil étant circonscrit au périmètre Windows Autopatch, les postes suivis autrement doivent continuer à s’appuyer sur les indicateurs natifs de Windows 11 pour vérifier l’état des mises à jour de certificats Secure Boot et leur déploiement, en s’appuyant notamment sur la valeur de Registre UEFICA2023Status et les événements système associés (ID 1808 pour une application réussie, ID 1801 pour un échec).