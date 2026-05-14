Selon Renaud Lifchitz, directeur technique chez Enforcis, les outils IA de cette catégorie produisent 20 à 30 % de faux positifs, alors qu'environ 80 % des failles réelles passent sous le radar. La mesure provient de tests menés sur la génération précédente, notamment GPT-4o. OpenAI n'a publié aucun chiffre de faux positifs pour Daybreak. Or un patch généré à partir d'une fausse alerte modifie du code sain et peut casser le logiciel en production.

Le Campus Cyber, qui réunit près de 200 entreprises et institutions de cybersécurité près de Paris, a récemment publié une note d'analyse dans laquelle Joffrey Célestin-Urbain, président du Campus Cyber, et Tom David, PDG de GPAI Policy Lab, y anticipent « une vague de découverte massive de vulnérabilités mises au jour par l'IA » sans capacité de correction équivalente. OpenAI promet de générer le correctif dans la foulée de la détection.

Les huit partenaires de lancement sont tous américains. Anthropic présente le même profil avec Glasswing, dont les onze partenaires initiaux sont également américains. La Bundesbank et la FINMA suisse réclament un accès européen à Mythos depuis fin avril. Aucun fonds d'urgence ni réplique industrielle européenne n'ont été annoncées. Pour leur audit IA, les opérateurs critiques européens passeront par des modèles hébergés outre-Atlantique.

OpenAI ouvre un formulaire de candidature à toutes tailles d'organisation. Anthropic, lui, sélectionne ses partenaires Glasswing au cas par cas. La différence paraît cosmétique, mais un formulaire laisse une trace écrite et un précédent juridique.

Sur son blog, le chercheur en cybersécurité Himanshu Anand titre son billet « La politique de divulgation à 90 jours est morte ». Il y écrit : « Quand 10 chercheurs indépendants trouvent le même bug en six semaines, et qu'une IA transforme un diff de patch en exploit fonctionnel en 30 minutes, qu'est-ce que la fenêtre de 90 jours protège exactement ? Personne ».