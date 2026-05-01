Les techniciens ont découvert un court-circuit entre le vocabulaire informatique et l'imagerie fantastique. L'intelligence artificielle a lié le concept de « minage de données » aux mines de fer peuplées de créatures légendaires. Ils ont aussi observé une contamination des réponses techniques par ces racines mythologiques.

Les algorithmes semblaient privilégier les associations d'idées les plus imagées au détriment de la précision froide. On a noté par exemple cette préférence pour les mondes de fiction alors que les clients demandaient des analyses de marché. Parfois même, une simple commande de style déclenchait l'activation de milliers de connexions vers des lexiques médiévaux. Les utilisateurs ont reçu des graphiques financiers au sein desquels des trolls remplaçaient les courbes de croissance. Mais ce qui revenait le plus, c'est cet attrait irrésistible de ChatGPT pour les figures de gobelins.

Il a fallu isoler manuellement ces termes piégés pour protéger l'intégrité des données. Et comme l'outil perdait de son utilité, OpenAI a finalement limité l'usage des métaphores culturelles. Pour éviter ces biais narratifs, l'outil d'IA a subi une révision de ses méthodes d'apprentissage thématiques et l'accès aux bases de données de jeux de rôle a été supprimé pour… calmer le jeu.

Les clients ont ainsi retrouvé un langage technique dépourvu de folklore.