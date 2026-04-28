Pour bâtir Project QuiltWorks, CrowdStrike a réuni des géants du conseil et de la cybersécurité, avec Accenture, EY, IBM Cybersecurity Services, Kroll et OpenAI pour accompagner les entreprises sur le terrain, et les modèles d'IA de frontière d'Anthropic et d'OpenAI (encore, oui) pour scanner du code et détecter les failles invisibles. Ensemble, tous ces acteurs ne sont pas simplement là pour boucher des trous, mais pour changer la façon dont les organisations font face aux nouvelles menaces cyber. Car depuis que l'intelligence artificielle accélère la découverte de vulnérabilités et la diffusion des logiciels malveillants, les méthodes classiques ne suffisent tout simplement plus.