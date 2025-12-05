Ensuite, il y a la couche des détecteurs dopés à l'intelligence artificielle et au machine learning, qui reconnaissent les tactiques des hackers dans le cloud. Le système apprend à repérer les comportements anormaux, comme un pirate qui s'octroie progressivement plus de droits d'accès ou qui se faufile d'un serveur à l'autre, entre abus de CloudShell et mouvements latéraux furtifs. L'IA analyse en direct chaque action suspecte en la croisant avec l'état réel du système.