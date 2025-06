Thales propose donc une solution, Imperva Application Security, qui se distingue avec une approche globale. Le géant français explique qu'il s'agit de la première plateforme à unifier détection et atténuation en temps réel. Elle analyse en continu les comportements suspects, et réagit automatiquement aux tentatives d'intrusion. Plus besoin d'attendre qu'un administrateur découvre l'attaque : la machine veille et contre-attaque instantanément.