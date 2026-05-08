Anthropic utilise Opus 4.7 pour sécuriser sa propre base de code. C'est ce même modèle, sans version allégée, qui propulse Claude Security pour les clients Enterprise.

Depuis le lancement en preview fermée en février, des centaines d'organisations ont découvert des vulnérabilités présentes dans leur code depuis des années, passées sous le radar de leurs outils habituels. Anthropic a façonné cette version publique à partir des usages observés pendant ces deux mois.

Les faux positifs et la lenteur du cycle scan-correctif sont revenus le plus souvent dans les retours de la preview. Les scanners automatiques traditionnels génèrent un tel volume de faux positifs que les équipes de sécurité finissent par ignorer les alertes ou les déprioritiser. Pour pallier ce mauvais réflexe, chaque résultat d'Opus 4.7 est soumis à une validation interne avant d'arriver dans les mains d'un analyste, avec un indice de confiance attaché.

Plusieurs équipes ont bouclé l'ensemble du cycle. Du scan en passant par l'analyse jusqu'à l'application du patch, le tout en une seule session. Ce parcours prenant auparavant plusieurs jours en comptant les navettes entre sécurité et ingénierie.