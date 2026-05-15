Autant le dire clairement : Mythos n'a pas « cassé MIE tout seul ». Calif insiste dans son billet sur la collaboration humain-IA. Le modèle (version Mythos Preview, distribuée sous le programme Glasswing d'Anthropic) a aidé à identifier les bugs et a assisté le développement de l'exploit. Mais la conception de la chaîne d'attaque, le contournement spécifique de MIE et la validation sur du matériel physique restent le fait de chercheurs humains.

Ce qui est nouveau, c'est la vitesse. L'asymétrie entre le temps de conception d'une protection (cinq ans pour Apple) et le temps nécessaire pour la contourner (cinq jours avec assistance IA) pose une question d'ordre structurelle. Jusqu'ici, les exploits kernel macOS de cette envergure prenaient des mois de travail à des équipes spécialisées. L'opération Triangulation de Kaspersky (2023), qui exploitait une fonctionnalité hardware non documentée d'Apple, avait nécessité une investigation de plusieurs trimestres. Pegasus, le spyware de NSO Group, s'appuyait sur des failles zero-click accumulées sur des années de R&D.

La question n'est donc pas de savoir si l'IA peut casser la sécurité d'Apple (elle ne le fait pas seule), mais si elle comprime suffisamment le calendrier pour rendre obsolète le modèle « investir cinq ans dans une protection matérielle ». Le Cyber Resilience Act européen, qui impose aux constructeurs des obligations de sécurité tout au long du cycle de vie des produits vendus en UE (entrée en application progressive jusqu'en 2027), va devoir intégrer cette variable.

En France, le parc de MacBook professionnels est estimé à environ 1,2 million d'unités actives. Des équipes comme Quarkslab et Synacktiv (Paris), habituées des compétitions Pwn2Own, travaillent quotidiennement sur ce type de recherche. Le correctif Apple ne devrait pas tarder (Calif a joué le jeu de la divulgation responsable auprès d'Apple). Mais la prochaine MIE aura en face d'elle des outils qui n'existaient pas quand la première a été conçue. Espérons que l'accès d'Apple à Mythos rééquilibrera l'asymétrie démontrée par cet exploit. On en rediscute à la prochaine révision hardware ?