Apple ne précise pas comment CVE-2026-20700 a été exploitée ni dans quel contexte exact, mais elle la relie toutefois à deux autres failles signalées en décembre. À l’époque, deux vulnérabilités WebKit, patchées depuis, permettaient de déclencher l’exécution de code à distance via l’affichage d’un contenu web malveillant.

La première, CVE-2025-14174, visait la bibliothèque graphique ANGLE intégrée à WebKit. Elle reposait sur un dépassement mémoire lors du traitement de certaines données visuelles. La seconde, CVE-2025-43529, exploitait un use-after-free classique dans le moteur de rendu, avec là aussi la possibilité de corrompre la mémoire pour injecter du code.

Le scénario envisagé pourrait alors reposer sur un enchaînement coordonné, WebKit comme point d’entrée, dyld comme point d’ancrage plus bas dans le système. L’ensemble a été signalé par la Threat Analysis Group de Google, à l’origine de plusieurs découvertes liées à des campagnes menées par des groupes étatiques ou commerciaux spécialisés dans la surveillance ciblée.

Apple précise que seules des personnes spécifiquement visées ont été concernées, et que les correctifs sont disponibles depuis décembre pour les premières failles dans WebKit, et depuis le 11 février dans iOS 26.3 et iPadOS 26.3, ainsi que dans macOS Tahoe 26.3, tvOS 26.3, watchOS 26.3 et visionOS 26.3.