DarkSword : quand une simple page Web permet de vider les iPhone non mis à jour

Les domaines novosti/./dn.ua et 7aac/./gov.ua avaient été compromis pour y glisser un script pointant vers un serveur en Estonie. Celui-ci déployait à son tour une iframe invisible chargeant discrètement le code d'exploitation. La victime, elle, visitait simplement un site habituel depuis son iPhone, sans rien faire de particulier.

Ce serveur repérait les adresses IP ukrainiennes pour déployer des exploits. Google, qui a collaboré avec iVerify, a toutefois observé DarkSword utilisé contre des cibles en Arabie saoudite, en Turquie et en Malaisie. Les premières étapes du code contenaient des commentaires rédigés en russe.

La chaîne d'attaque est entièrement écrite en JavaScript, sans fichier binaire, ni bibliothèque traditionnelle. Elle enchaîne plusieurs étapes avec d'abord l'exploitation d'une faille dans JavaScriptCore, le moteur JavaScript de Safari, pour exécuter du code à distance. Puis, elle procède à une sortie du bac à sable via une vulnérabilité dans ANGLE, la bibliothèque graphique du processus GPU. Enfin, les chercheurs ont analysé une élévation de privilèges jusqu'au noyau iOS via le pilote AppleM2ScalerCSCDriver. Des implants JavaScript sont ensuite injectés dans le processus système mediaplaybackd pour accéder aux données de l'appareil.