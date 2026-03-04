Coruna est un outil d'exploitation qui articule cinq filières d'attaque complètes sur iOS, en mobilisant 23 failles de sécurité. Il cible les appareils tournant sous iOS 13 jusqu'à iOS 17.2.1. Pour les appareils à jour, aucun risque documenté à ce stade. L'attaque débute à la visite d'un site web compromis. Un script JavaScript caché analyse alors le modèle du téléphone, la version du système et plusieurs paramètres de sécurité. Si le profil correspond, l'outil contourne les protections natives d'iOS, élève ses privilèges et installe un programme nommé PlasmaLoader. Ce dernier dispose d'un accès racine au système et peut télécharger des modules additionnels, ou extraire des données sensibles comme les portefeuilles et phrases de récupération de cryptomonnaies.

Coruna cible spécifiquement le navigateur Safari, principale porte d'entrée sur iOS. L'outil a été diffusé via de faux services liés aux cryptomonnaies : les chercheurs qualifient ce procédé d'attaque par « point d'eau », le piège attendant que la victime vienne d'elle-même. Un seul clic peut suffire. Autre détail révélateur : si le mode Verrouillage d'Apple est activé ou que l'utilisateur navigue en mode privé, Coruna s'interrompt automatiquement. Onze des failles mobilisées n'ont toujours pas reçu d'identifiant CVE officiel, et Google n'est pas certain que cinq d'entre elles aient été corrigées.