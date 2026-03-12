La mise à jour iOS 15.8.7 et son équivalent iPadOS 15.8.7 concernent notamment les iPhone 6s, iPhone 7 et iPhone SE de première génération, ainsi que plusieurs anciens modèles d’iPad comme l’iPad Air 2, l’iPad mini de quatrième génération ou encore l’iPod touch de septième génération.

De leur côté, iOS 16.7.15 et iPadOS 16.7.15 visent les appareils bloqués sur iOS 16, parmi lesquels les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X, ainsi que certains iPad plus anciens, dont l’iPad de cinquième génération et les premiers iPad Pro.

Dans ses notes de sécurité, Apple confirme que ces mises à jour corrigent plusieurs vulnérabilités directement liées à l’exploit Coruna. Pour iOS 15.8.7 et iPadOS 15.8.7, la firme mentionne trois failles WebKit et une faille affectant le noyau du système. Les premières pouvaient, via une page web piégée, provoquer une corruption de mémoire ou permettre l’exécution de code arbitraire. La seconde pouvait permettre à une application d’exécuter du code avec des privilèges élevés sur l’appareil.

Pour iOS 16.7.15 et iPadOS 16.7.15, Apple ne liste en revanche qu’une seule faille WebKit, déjà corrigée dans iOS 17.2.

À noter que ces correctifs avaient déjà été intégrés dans différentes versions d’iOS publiées entre juillet 2023 et janvier 2024. Les mises à jour diffusées cette semaine les étendent désormais aux appareils qui ne peuvent plus installer les versions récentes du système.