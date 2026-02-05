Ce spyware peut masquer les enregistrements furtifs de votre iPhone

Jamf décrit une brique interne appelée CSWatcherSpawner. Cette dernière sert en quelque sorte de vigile avant que l’implant ne se mette vraiment au travail. Predator commence par examiner l’iPhone : il regarde si le mode développeur est activé via un appel système spécifique, cherche des signes de jailbreak comme Cydia ou certains dossiers APT, et surveille les processus pour repérer des outils connus des spécialistes, par exemple Frida, tcpdump, netstat ou des applis de sécurité mobiles. Si quelque chose cloche, il coupe court, envoie un code d’erreur détaillé à son serveur, puis nettoie ses fichiers temporaires pour ne rien laisser traîner.

Ces codes d’erreurs, numérotés entre 301 et 311, servent de langage interne entre l’implant et son opérateur. Chaque numéro correspond à un scénario : environnement d’analyse détecté, outil de sécurité présent, paramètre système suspect, etc. Certains numéros manquent dans la liste, ce qui laisse penser qu’il existe d’autres cas prévus, non documentés, ou des fonctions retirées en cours de route.

Le spyware va aussi assez loin sur la partie anti‑forensique, c’est‑à‑dire tout ce qui vise à compliquer le travail des enquêteurs. Il surveille par exemple le dossier qui contient les rapports de crash d’iOS et réagit dès qu’un fichier lié à la mémoire système apparaît en tuant le processus mmaintenanced, chargé de gérer ces données. Le but est d’éviter qu’un plantage ne génère un fichier que des analystes pourraient exploiter pour remonter jusqu’à lui.