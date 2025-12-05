Pour comprendre ce que change Aladdin, il faut revenir aux attaques préexistantes. Historiquement, Predator s’appuie sur un schéma assez classique. La victime reçoit un lien sur Signal, WhatsApp, par SMS ou par mail. Le lien renvoie vers un serveur contrôlé par l’opérateur du spyware, qui exploite une vulnérabilité du navigateur Chrome sur Android ou Safari sur iOS. Une fois la faille déclenchée, le code malveillant télécharge et installe le module principal de Predator, donnant accès aux messages, aux photos, aux enregistrements, à la localisation ou encore au micro.

Mais ce modèle se heurte à deux limites. D’abord, il exige que la personne ciblée ouvre le lien. Ensuite, il laisse une trace exploitable, à savoir un message que les laboratoires de sécurité peuvent analyser pour remonter l’infrastructure du spyware. Parfaitement consciente du problème, Intellexa a d’abord tenté d’y répondre en développant deux autres méthodes d’infection, l’une passant par les communications radio du téléphone et donc dépendante d’une présence sur le terrain, l’autre reposant sur l’injection de trafic malveillant en coopération directe avec les opérateurs et les FAI, approche de plus en plus difficile à maintenir face à la généralisation du HTTPS et au chiffrement des DNS.

C’est donc pour s’affranchir de ces obstacles qu’Intellexa a mis au point Aladdin, module qui s’appuie cette fois sur l’écosystème publicitaire mobile pour déclencher l’infection à distance. Le principe consiste à forcer l’affichage d’une bannière malveillante sur le téléphone de la personne ciblée uniquement, en configurant une campagne publicitaire parfaitement légitime en apparence, mais limitée à un seul critère de diffusion : son adresse IP publique.

Une fois cette IP récupérée, parfois grâce aux télécoms dans les pays où Predator est déployé par des acteurs étatiques, l’opérateur du spyware monte sa campagne sur mesure via une plateforme d’achat groupé d’espaces publicitaires, de manière à pouvoir afficher cette bannière sur un grand nombre de sites et d’applications mobiles à la fois, et uniquement sur le téléphone correspondant à l’IP ciblée. Son chargement automatique à l’ouverture d’une page web ou d’une appli initie ensuite en arrière-plan une chaîne de redirections vers les serveurs chargés d’activer une vulnérabilité préexistante et d’installer Predator. Dans l’équation, le navigateur traite la publicité comme une ressource ordinaire, servie par une régie légitime, et ne dispose d’aucun élément pour détecter la manœuvre. Et comme aucun clic n’est requis, l’infection se déclenche sans alerter la victime.

Sans identifier d’acteurs précis, Amnesty souligne au passage qu’Intellexa n’est a priori pas seule à explorer ce terrain. L’exploitation des données publicitaires comme source de renseignement et comme vecteur d’infection ferait déjà l’objet de travaux chez d’autres mercenaires du spyware, et certains États mèneraient leurs propres recherches en matière d’ADINT (Advertising Intelligence, c’est-à-dire l’usage détourné des données publicitaires à des fins de surveillance).