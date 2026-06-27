Deux semaines après la suspension mondiale de Fable 5 et Mythos 5, les deux modèles les plus avancés d’Anthropic, deux entreprises asiatiques ont lancé des alternatives. Au Japon, Sakana AI a publié Fugu Ultra, un système multi-agents orienté orchestration. En Chine, la firme de cybersécurité 360 a dévoilé deux outils de détection de vulnérabilités et de réponse aux incidents.
Que faisiez-vous le 12 juin dernier ? Outre-Atlantique, le Bureau of Industry and Security, rattaché au département américain du Commerce, adressait à Anthropic une directive de contrôle à l’exportation suspendant l’accès à Fable 5, son modèle grand public, et à Mythos 5, sa version expérimentale à accès restreint, pour tout ressortissant étranger, où qu’il se trouve dans le monde.
Anthropic a reçu la lettre à 17h21, heure de New York, sans plus d’explication des motifs de sécurité nationale invoqués. Le lab californien a obtempéré à la directive non sans l’avoir contestée. Elle estimait que la découverte d’un jailbreak partiel et non universel ne justifiait pas le rappel d'un modèle déployé auprès de centaines de millions d’utilisateurs. Et visiblement, la concurrence a profité de cette mise sur la touche d’Anthropic pour sortir du bois.
Dans les jours qui ont suivi, deux entreprises ont lancé des produits de substitution.
Sakana AI a publié un modèle d’orchestration pour réduire la dépendance aux fournisseurs américains
Le 22 juin, Sakana AI a lancé Fugu, en deux versions : Fugu, pour les usages courants, et Fugu Ultra, pour les tâches complexes. La startup tokyoïte a été fondée en 2023 par Ren Ito et Llion Jones, deux anciens chercheurs de Google, auxquels s’est joint David Ha, également ex-Google. Le nom renvoie au fugu, le poisson-globe japonais. Sur les principaux benchmarks d’ingénierie, de raisonnement et de science, Fugu Ultra a affiché des performances comparables à Fable 5 et Mythos Preview, selon les données publiées par Sakana AI.L’utilisateur envoie une requête à un seul endpoint, et le modèle décide lui-même s’il traite la demande directement ou mobilise plusieurs agents spécialisés en parallèle. Fugu est un modèle de langage entraîné à coordonner d’autres modèles, sans pipeline figé. Trinity et Conductor, deux études de recherche présentées à l'ICLR au printemps, ont servi de base à ce système.
Sur son site, Sakana AI a affiché « des capacités de pointe sans risque de contrôles à l'exportation ». David Ha a écrit sur X qu’un accès aux meilleurs modèles peut disparaître du jour au lendemain, et que la dépendance à un seul fournisseur pour l’infrastructure nationale est un risque que les récents contrôles à l’exportation ont rendu impossible à ignorer. Selon le porte-parole de Sakana AI, le lancement était « entièrement coïncidentiel » avec la suspension d’Anthropic, puisque les travaux sur Fugu avaient démarré l’année précédente.
La firme chinoise 360 a lancé deux outils IA contre les failles logicielles et les cyberattaques
360, entreprise pékinoise spécialisée en cybersécurité, a présenté deux outils. Le premier, Tulongfeng, est dédié à la découverte automatique de vulnérabilités logicielles. Le second, Yitianzhen, couvre la défense et la réponse aux incidents. Zhou Hongyi, fondateur de 360, a déclaré lors de la présentation que ces capacités constituent un actif stratégique national, et a mis en garde contre ce qu’il nomme la « transparence à sens unique », dans laquelle certains accèdent à des outils avancés de détection de failles pendant que d’autres en sont exclus.
360 n’a publié aucun benchmark comparable à ceux de Sakana AI, et n'a pas répondu aux demandes de commentaires de TechCrunch.
Anthropic avait publié en mai un chiffre d’affaires annualisé de plus de 42 milliards d’euros. Personne ne connaît la part qu’y représentent les clients entreprises asiatiques. Au sommet du G7 à Évian la semaine précédente, Ren Ito avait émis le souhait que les États-Unis préservent l’accès aux modèles de pointe pour leurs alliés les plus proches.