Le 22 juin, Sakana AI a lancé Fugu, en deux versions : Fugu, pour les usages courants, et Fugu Ultra, pour les tâches complexes. La startup tokyoïte a été fondée en 2023 par Ren Ito et Llion Jones, deux anciens chercheurs de Google, auxquels s’est joint David Ha, également ex-Google. Le nom renvoie au fugu, le poisson-globe japonais. Sur les principaux benchmarks d’ingénierie, de raisonnement et de science, Fugu Ultra a affiché des performances comparables à Fable 5 et Mythos Preview, selon les données publiées par Sakana AI.L’utilisateur envoie une requête à un seul endpoint, et le modèle décide lui-même s’il traite la demande directement ou mobilise plusieurs agents spécialisés en parallèle. Fugu est un modèle de langage entraîné à coordonner d’autres modèles, sans pipeline figé. Trinity et Conductor, deux études de recherche présentées à l'ICLR au printemps, ont servi de base à ce système.

Sur son site, Sakana AI a affiché « des capacités de pointe sans risque de contrôles à l'exportation ». David Ha a écrit sur X qu’un accès aux meilleurs modèles peut disparaître du jour au lendemain, et que la dépendance à un seul fournisseur pour l’infrastructure nationale est un risque que les récents contrôles à l’exportation ont rendu impossible à ignorer. Selon le porte-parole de Sakana AI, le lancement était « entièrement coïncidentiel » avec la suspension d’Anthropic, puisque les travaux sur Fugu avaient démarré l’année précédente.