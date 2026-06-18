Le 12 juin, le Bureau of Industry and Security du département américain du Commerce a adressé à Anthropic, entreprise américaine spécialisée en intelligence artificielle, une directive lui ordonnant de suspendre l’accès à Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger. Quatre jours après leur lancement, les deux modèles les plus avancés de la société sont devenus inaccessibles dans le monde entier. L’administration Trump a officiellement invoqué des raisons de sécurité nationale, tandis qu’Amazon aurait signalé à la Maison-Blanche que certaines barrières de sécurité des modèles pouvaient être contournées.

Au déjeuner de travail du G7, le patron d’Anthropic, Dario Amodei, a demandé aux dirigeants présents de « résister à la tentation de se fragmenter » face à l’IA. Sam Altman, chef d’OpenAI et son principal concurrent, l’a soutenu sur la nécessité de fournir des outils de cyberdéfense à tous les pays présents. Idem pour Demis Hassabis, directeur de Google DeepMind.

Les trois dirigeants souhaitent une coopération pilotée par les États-Unis sur le développement des modèles, en alertant sur les risques qu’une fracture des alliances démocratiques ferait peser en matière de bioterrorisme et de cybersécurité.