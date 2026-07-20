Dans la guerre des intelligences artificielles, la Chine vient de frapper un grand coup. L'Empire du Milieu entend bien rivaliser avec les États-Unis et leurs modèles ultra-populaires tels que ChatGPT 5.6 et Claude Fable 5.
En l’espace de quelques jours, deux entreprises chinoises, Moonshot AI et Alibaba, ont présenté des modèles d’intelligence artificielle qu’elles affirment capables de rivaliser avec les systèmes les plus avancés d’OpenAI et d’Anthropic. Ces annonces interviennent dans un contexte où l’IA devient un enjeu majeur en matière de sécurité nationale, de puissance économique et d’influence géopolitique.
Moonshot AI lance Kimi K3, Alibaba dévoile Qwen3.8
Vendredi, Moonshot AI, basée à Pékin et considérée comme l’un des principaux développeurs chinois de modèles d’IA, a révélé Kimi K3. Selon l’entreprise, ses propres tests placent ce modèle au-dessus de la plupart des systèmes américains, à l’exception de GPT-5.6 Sol d’OpenAI et de Claude Fable 5 d’Anthropic. Moonshot précise toutefois que Kimi K3 surpasserait ces concurrents sur certains critères spécifiques.
Dans la foulée, Alibaba a présenté Qwen 3.8 ce week-end, décrivant ce nouveau modèle comme "l’un des plus puissants disponibles aujourd’hui » et « juste derrière Fable 5", le fleuron d’Anthropic. Contrairement aux laboratoires américains, qui réservent souvent leurs modèles les plus performants à un usage interne ou restreint, Moonshot et Alibaba insistent sur leur volonté de les rendre accessibles au public.
Moonshot qualifie Kimi K3 de "plus grand système d’IA open-source au monde", rien que ça, avec 2 800 milliards de paramètres. Si c'est un indicateur notable de la complexité du modèle, ce chiffre n'est pas obligatoirement gage de meilleures performances. De son côté, Alibaba indique que Qwen3.8 compte 2 400 milliards de paramètres et continue d’évoluer. Ni OpenAI ni Anthropic ne communiquent les détails techniques comparables pour leurs modèles les plus performants.
La Chine choisit l'ouverture
Ces annonces surviennent alors que les États-Unis renforcent leurs sanctions économiques dans le domaine de la tech à l’encontre de la Chine. Ce, notamment via des contrôles à l’exportation limitant l’accès aux puces les plus performantes. Washington a également contraint Anthropic à retirer son modèle le plus avancé du marché, par crainte qu’il ne profite à des concurrents étrangers.
USA : la fin du géant tout-puissant de l'IA ?
Avec ces deux nouveaux modèles, les États-Unis se trouvent dans une position délicate. Malgré leurs investissements massifs dans les puces, datacenters et entraînement de modèles, la suprématie américaine s'effrite.
Déjà, l’an dernier, l’entreprise chinoise DeepSeek avait déjà marqué les esprits en proposant un modèle peu coûteux, performant face aux systèmes américains.
Reste à vérifier si Kimi K3 et Qwen 3.8 tiendront leurs promesses une fois soumis à des évaluations indépendantes. Quels que soient les résultats, ces annonces confirment que l’écart entre les deux pays se réduit, pour s'inverser dès l'année prochaine ?