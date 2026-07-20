Binbin

Du grand n’importe quoi cet article : « Quels que soient les résultats, ces annonces confirment que l’écart entre les deux pays se réduit, pour s’inverser dès l’année prochaine ? »

Les modèles Chinois se surpassent pas les modèles d’OpenAi et d’Anthropic et ne sont pas près d’y arriver.

Les modèles Chinois ont un atout de surface : leur coût bien moindre en usage car massivement subventionné par le régime.

Ça me rappelle la course à la superpuissance entre les USA et l’URSS…