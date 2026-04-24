Un modèle frontier sur silicium chinois : le vrai signal derrière les specs

Le sujet central dépasse la course aux benchmarks. DeepSeek V4 est le premier modèle d'IA de classe frontier entraîné intégralement sur des puces chinoises. Jusqu'ici, même les laboratoires les plus avancés de Pékin dépendaient de GPU NVIDIA pour leurs modèles lourds.

DeepSeek a poussé la logique plus loin en refusant de transmettre son V4 à NVIDIA et AMD pour optimisation. Une pratique pourtant habituelle dans l'industrie. L'entreprise a préféré offrir cette fenêtre d'avance aux fabricants chinois. Hangzhou ne cherche plus à contourner les restrictions américaines sur l'export de puces : elle construit une filière parallèle.

Le timing ajoute une couche de lecture. Le mémo de la Maison-Blanche accusant la Chine de « pillage industriel par distillation » date du mercredi 23 avril. Vingt-quatre heures plus tard, DeepSeek publie un modèle open source qui retourne l'argument de la dépendance technologique. GPT-5.5, lancé la veille par OpenAI, n'aura eu que quelques heures de monopole médiatique.

Reste à confirmer que le V4 tient ses promesses sur le terrain (les premiers tests indépendants se font attendre). Mais qu'un modèle de cette envergure tourne sur du matériel Huawei pose une question que les contrôles à l'export n'avaient pas anticipée aussi vite.