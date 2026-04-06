Le prochain modèle d'intelligence artificielle de DeepSeek fonctionnera grâce à des puces Huawei. Est-ce le début du découplage dans ce secteur hautement stratégique ?
Jusqu'à aujourd'hui, il semble toujours difficile pour les entreprises chinoises de la tech de se passer des GPU NVIDIA pour tout ce qui est développement d'intelligences artificielles. Pourtant, du fait de la rivalité toujours plus tendue entre les États-Unis et la Chine, il devient de plus en plus difficile pour ces géants de s'approvisionner avec les meilleures puces de la firme de Jensen Huang, comme les H200. Résultat, Pékin pousse fort afin de trouver des substitut locaux. Et ça pourrait commencer à donner des résultats !
DeepSeek va faire fonctionner son prochain modèle IA v4 avec des puces conçues pour Huawei
Peut-on se passer de NVIDIA quand on développe ses tous derniers modèles IA ? Une question à laquelle DeepSeek semble pouvoir répondre oui, si l'on en croit le média The Information. Car d'après ce dernier, la start-up chinoise serait passée complètement du côté de Huawei pour l'approvisionnement en puce.
« DeepSeek a passé ces derniers mois à travailler en étroite collaboration avec Huawei et un autre concepteur de puces chinois, Cambricon Technologies, afin de contribuer à la réécriture de certaines parties du code sous-jacent du modèle. Selon le rapport, qui cite deux sources proches de l'entreprise, des tests ont été menés » précise Reuters, qui s'appuie sur The Information.
Les fabricants de puces américains ne sont plus dans la boucle DeepSeek
Ainsi, son prochain modèle, baptisé v4, qui devrait sortir dans quelques semaines, fonctionnera grâce aux toutes dernières puces conçues par Huawei. Et DeepSeek ne serait pas la seule société à miser sur Huawei.
D'après cinq sources différentes de The Information, les autres géants de la tech chinois comme ByteDance, Alibaba ou Tencent ont aussi placé des commandes très importantes pour les dernières puces de Huawei. Prises ensemble, elles représenteraient plusieurs centaines de milliers d'unités.
Autre renseignement intéressant apporté par Reuters, DeepSeek n'a pas transmis, à des fins d'optimisation de performance, son modèle v4 aux fabricants américains de puces - une pratique pourtant habituelle dans l'industrie. DeepSeek représente-t-il le début de ce fameux découplage entre les États-Unis et la Chine, appelés de leurs voeux pas de nombreux responsables des deux pays ?