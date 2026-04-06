Peut-on se passer de NVIDIA quand on développe ses tous derniers modèles IA ? Une question à laquelle DeepSeek semble pouvoir répondre oui, si l'on en croit le média The Information. Car d'après ce dernier, la start-up chinoise serait passée complètement du côté de Huawei pour l'approvisionnement en puce.

« DeepSeek a passé ces derniers mois à travailler en étroite collaboration avec Huawei et un autre concepteur de puces chinois, Cambricon Technologies, afin de contribuer à la réécriture de certaines parties du code sous-jacent du modèle. Selon le rapport, qui cite deux sources proches de l'entreprise, des tests ont été menés » précise Reuters, qui s'appuie sur The Information.