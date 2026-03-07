La coupe est pleine pour NVIDIA. Alors que le dossier de l'autorisation (ou non) d'exportation de puces H200 traîne depuis des mois, l'entreprise de Jensen Huang a finalement pris elle-même sa décision. Sûre que l'incertitude devrait encore persister à l'avenir, elle a tout simplement décidé d'arrêter la production des puces H200 qu'elle destinait à la Chine, selon une information du Financial Times.

« Au lieu d'attendre dans l'incertitude, Nvidia doit se concentrer sur ce qu'elle peut réaliser avec certitude, en particulier lorsqu'il y a une pénurie d'approvisionnement pour ses produits de pointe » indique ainsi une source du média anglophone.