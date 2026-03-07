Les relations difficiles entre la Chine et les États-Unis obligent NVIDIA à prendre une décision. La firme de Jensen Huang va arrêter la production de puces destinées à l'empire du Milieu.
Ces derniers mois, la possibilité de vendre ou non des puces NVIDIA H200 à la Chine a été loin d'être claire. La firme de Jensen Huang avait semble-t-il réussi à obtenir l'approbation de Donald Trump, en échange d'une contrepartie importante, même si jusqu'à aujourd'hui, aucune autorisation officielle n'a été donnée. Pire, la Chine elle-même de son côté a laissé entendre qu'elle pourrait tout simplement interdire l'importation de ces puces IA. Une cacophonie qui n'a que trop duré pour NVIDIA.
NVIDIA abandonne la production de puces H200 pour la Chine
La coupe est pleine pour NVIDIA. Alors que le dossier de l'autorisation (ou non) d'exportation de puces H200 traîne depuis des mois, l'entreprise de Jensen Huang a finalement pris elle-même sa décision. Sûre que l'incertitude devrait encore persister à l'avenir, elle a tout simplement décidé d'arrêter la production des puces H200 qu'elle destinait à la Chine, selon une information du Financial Times.
« Au lieu d'attendre dans l'incertitude, Nvidia doit se concentrer sur ce qu'elle peut réaliser avec certitude, en particulier lorsqu'il y a une pénurie d'approvisionnement pour ses produits de pointe » indique ainsi une source du média anglophone.
La bascule vers Vera Rubin
Et ça n'a pas dû être une décision facile. NVIDIA s'attendait en effet à des commandes devant monter jusqu'à 1 millions de puces, avec des livraisons qui auraient dû débuter dès le début du mois de mars. Mais rien n'ayant avancé, NVIDIA a préféré ordonné l'arrêt de la production chez le fondeur TSMC, afin de réallouer les capacités de production du Taïwanais vers la nouvelle génération de matériel Vera Rubin.
Il faut noter que la plus grosse entreprise au monde a déjà fait produire près de 250 000 puces H200 destinées à la Chine. Elle bénéficie ainsi d'un stock qu'elle pourra écouler si des autorisations partielles de vente en direction de l'empire du Milieu étaient données à l'avenir par Washington. Alors, coup dur ou nécéssité de repartir vers l'avant pour NVIDIA ?