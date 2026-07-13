Anthropic promet par ailleurs que Fable 5 ne quittera pas définitivement les abonnements, et qu'il y reviendra lorsque l'entreprise disposera d'assez de puissance de calcul. Une formulation qui admet, en creux, que la ressource manque aujourd'hui. Rappelons le contexte : suspendu 19 jours sur ordre de Washington, le modèle est revenu le 1er juillet flanqué de nouveaux classifieurs de sécurité qui redirigent les requêtes jugées sensibles vers Opus 4.8. Des utilisateurs y voient un modèle affaibli, benchmarks contradictoires à l'appui ; Anthropic assure que le modèle n'a pas bougé, seule la marge de sécurité s'est élargie. L'expérience, elle, s'en ressent bel et bien pour les développeurs.

Le calendrier d'OpenAI en toile de fond

Comment expliquer cette générosité au compte-goutte ? Le 9 juillet, deux jours avant la nouvelle rallonge, OpenAI a ouvert au grand public sa famille GPT-5.6, dont le fleuron Sol vise nommément Fable 5 dans ses benchmarks maison (des chiffres d'éditeur, à prendre avec la prudence d'usage). Tout se passe comme si Anthropic refusait de fermer la vitrine au moment précis où le concurrent installe la sienne sur le trottoir d'en face : retirer son modèle le plus capable des abonnements, une semaine après une telle sortie, reviendrait à offrir un motif de départ à ses utilisateurs les plus exigeants. Ceux-là mêmes qui digèrent déjà les faux positifs des nouveaux garde-fous.

L'équation d'Anthropic ressemble donc à un exercice de plombier : maintenir la pression commerciale face à OpenAI d'un côté, gérer une puissance de calcul comptée de l'autre, le tout sans rouvrir le dossier politique qui a valu à Fable 5 sa suspension express par l'administration Trump. La prolongation hebdomadaire est la soupape de ce système sous tension.

Pour vous, la marche à suivre tient en trois gestes : profiter de Fable 5 jusqu'au 19, garder un œil sur la jauge des 50 %, et ne pas trop s'attacher à la date, la précédente n'a pas tenu une semaine.