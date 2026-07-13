Le modèle le plus puissant d'Anthropic devait quitter les abonnements le 7 juillet. Puis le 12. Le voilà prolongé au 19, une semaine après le lancement public de GPT-5.6. Coïncidence, sûrement.
Depuis son retour mouvementé le 1er juillet, Claude Fable 5 vit en sursis permanent. Anthropic vient de prolonger, pour la troisième fois, la période durant laquelle les abonnés payants peuvent utiliser son modèle vedette sans crédits supplémentaires : l'échéance, initialement fixée au 7 juillet puis repoussée au 12, court désormais jusqu'au 19 juillet à 23h59, heure du Pacifique (donc un peu plus tôt dans la même journée chez nous). Une gratuité à rallonges qui en dit long sur le calendrier du secteur.
Une échéance qui recule de semaine en semaine
Dans son document de support dédié au sujet, Anthropic confirme avoir « étendu cette promotion jusqu'au 19 juillet 2026 », bonus de 50 % sur les limites hebdomadaires de Claude Code compris. Le principe reste inchangé : les abonnés Pro, Max, Team et certains plans Enterprise peuvent solliciter Fable 5 à hauteur de 50 % de leur quota hebdomadaire, sans rien activer ni payer en plus. La subtilité, c'est que Fable 5 puise dans la même réserve que les autres modèles, mais la vide plus vite (la puissance a un coût, même quand elle est offerte). Une fois le plafond atteint, deux options : basculer sur des crédits facturés à part (rappelons que Fable 5 est le modèle public le plus onéreux du marché), ou revenir à un autre modèle de la gamme.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Anthropic promet par ailleurs que Fable 5 ne quittera pas définitivement les abonnements, et qu'il y reviendra lorsque l'entreprise disposera d'assez de puissance de calcul. Une formulation qui admet, en creux, que la ressource manque aujourd'hui. Rappelons le contexte : suspendu 19 jours sur ordre de Washington, le modèle est revenu le 1er juillet flanqué de nouveaux classifieurs de sécurité qui redirigent les requêtes jugées sensibles vers Opus 4.8. Des utilisateurs y voient un modèle affaibli, benchmarks contradictoires à l'appui ; Anthropic assure que le modèle n'a pas bougé, seule la marge de sécurité s'est élargie. L'expérience, elle, s'en ressent bel et bien pour les développeurs.
Le calendrier d'OpenAI en toile de fond
Comment expliquer cette générosité au compte-goutte ? Le 9 juillet, deux jours avant la nouvelle rallonge, OpenAI a ouvert au grand public sa famille GPT-5.6, dont le fleuron Sol vise nommément Fable 5 dans ses benchmarks maison (des chiffres d'éditeur, à prendre avec la prudence d'usage). Tout se passe comme si Anthropic refusait de fermer la vitrine au moment précis où le concurrent installe la sienne sur le trottoir d'en face : retirer son modèle le plus capable des abonnements, une semaine après une telle sortie, reviendrait à offrir un motif de départ à ses utilisateurs les plus exigeants. Ceux-là mêmes qui digèrent déjà les faux positifs des nouveaux garde-fous.
L'équation d'Anthropic ressemble donc à un exercice de plombier : maintenir la pression commerciale face à OpenAI d'un côté, gérer une puissance de calcul comptée de l'autre, le tout sans rouvrir le dossier politique qui a valu à Fable 5 sa suspension express par l'administration Trump. La prolongation hebdomadaire est la soupape de ce système sous tension.
Pour vous, la marche à suivre tient en trois gestes : profiter de Fable 5 jusqu'au 19, garder un œil sur la jauge des 50 %, et ne pas trop s'attacher à la date, la précédente n'a pas tenu une semaine.