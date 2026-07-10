La technologie Codex, intégrée à ChatGPT depuis plusieurs mois pour les développeurs, est au centre de l’architecture. Plus de 5 millions de personnes l’utilisent chaque semaine, et plus d’un million y ont recours pour des tâches hors développement logiciel, ce qui a visiblement convaincu OpenAI d’élargir le périmètre. Les Tâches planifiées permettent même de lancer des workflows en arrière-plan : transformer des messages Slack ou Teams en présentations mises à jour, surveiller des changements au fil du temps, envoyer des rapports à votre équipe sans que vous touchiez quoi que ce soit.