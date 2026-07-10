OpenAI lance ChatGPT Work, un agent autonome propulsé par GPT-5.6 capable de gérer des workflows complexes pendant des heures. Plus un assistant : un collaborateur qui agit à votre place.
ChatGPT a quatre ans. Et en quatre ans, le chatbot qui répondait à vos questions est devenu quelque chose de fondamentalement différent. Le 9 juillet 2026, OpenAI a officialisé ChatGPT Work, un agent capable de s’infiltrer dans vos applications, de traverser vos fichiers, de décomposer un objectif complexe en étapes et de les exécuter sans que vous ayez à intervenir à chaque fois. Ce n’est plus de la conversation. C’est de la délégation.
GPT-5.6 et ChatGPT Travail : ce que l’agent peut réellement faire
Le cœur du dispositif repose sur GPT-5.6, le dernier modèle en date d’OpenAI, déployé en disponibilité générale en même temps que ChatGPT Work. Sa spécialité : le raisonnement sur des tâches en plusieurs étapes et la capacité à produire des livrables cohérents avec vos fichiers de référence existants. Concrètement, l’agent peut transformer une étude client en brief de campagne, utiliser ce brief pour générer des supports marketing et les adapter à différents marchés, tout en conservant le contexte d’une étape à l’autre.
La technologie Codex, intégrée à ChatGPT depuis plusieurs mois pour les développeurs, est au centre de l’architecture. Plus de 5 millions de personnes l’utilisent chaque semaine, et plus d’un million y ont recours pour des tâches hors développement logiciel, ce qui a visiblement convaincu OpenAI d’élargir le périmètre. Les Tâches planifiées permettent même de lancer des workflows en arrière-plan : transformer des messages Slack ou Teams en présentations mises à jour, surveiller des changements au fil du temps, envoyer des rapports à votre équipe sans que vous touchiez quoi que ce soit.
Des cas d’usage séduisants, une réalité utilisateur plus nuancée
Les témoignages avancés par OpenAI donnent le vertige. Chez NVIDIA, l’outil a remplacé un workflow Excel qui absorbait 40 % du temps de préparation d’un événement majeur. Chez Virgin Atlantic, des semaines d’analyse concurrentielle réduites à quelques heures. Chez RingCentral, un responsable passant de l’accompagnement d'un chef de produit à celui de cinquante simultanément. Le rapprochement de ChatGPT avec des outils professionnels s’accélère clairement, et la liste des plugins compatibles (Slack, Teams, Google Drive, SharePoint, CRM, outils de projet) renforce l’ambition.
Sauf que la réalité des utilisateurs lambda est moins reluisante. Les avis récents sur le Google Play Store, parmi les 49,5 millions d’évaluations de l’application, racontent une autre histoire : génération d’images non sollicitées, incapacité à mémoriser des préférences pourtant répétées, style rédactionnel jugé médiocre. OpenAI peaufine un produit pour l'entreprise impressionnant sur le papier tout en laissant traîner des frictions quotidiennes qui agacent profondément les abonnés lambda. GPT-5.6 résoudra-t-il ces problèmes ?
ChatGPT Work est disponible dès aujourd’hui pour les abonnés Pro, Enterprise et Edu, avec un déploiement vers les offres Plus et Business annoncé dans les prochains jours. L’application de bureau (Windows et Mac) ouvre l’accès à Codex y compris en version gratuite. La promesse est ambitieuse et les cas d'usage en entreprise sont convaincants. Reste à savoir si OpenAI parviendra à tenir les deux bouts : séduire les DSI avec un agent autonome de haut vol, sans perdre en route les millions d’utilisateurs qui attendent d’abord un assistant qui les écoute vraiment.
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