Indeed a officialisé, mercredi, son intégration dans ChatGPT et un partenariat renforcé avec OpenAI. La plateforme d'emploi mondiale numéro un, si l'on exclut LinkedIn, s'invite désormais au cœur de l'assistant IA pour transformer une simple conversation en recherche d'offres personnalisée.
Imaginez, vous êtes sur ChatGPT, vous cherchez une idée de dîner, et l'envie de changer de travail vous effleure l'esprit. Désormais, il vous suffit de taper « @Indeed » dans votre message pour lancer, instantanément et sans changer d'application, une recherche d'offres d'emploi personnalisées selon votre profil. Ce nouveau tour de force d'OpenAI repose sur vingt ans de données accumulées par Indeed et un algorithme capable de croiser les attentes de plus de 350 millions de candidats avec les besoins réels des recruteurs. Certains se diront que les choses vont peut-être un peu trop loin.
Comment fonctionne la nouvelle Indeed App dans ChatGPT pour la recherche d'emploi
Lancée il y a plusieurs semaines, l'Indeed App dans ChatGPT est enfin accessible aux Français depuis ce mercredi 29 avril 2026. Elle se trouve directement dans le menu des applications de l'assistant, ou s'active en écrivant @Indeed dans n'importe quelle conversation. Il suffit d'avoir lié son compte Indeed une seule fois pour que tout s'enchaîne automatiquement. Les offres qui apparaissent ne sont alors pas aléatoires mais correspondent aux critères, au secteur et aux qualifications que l'utilisateur a déjà renseignés sur son profil.
Sur le papier, c'est forcément séduisant ! Vous n'avez plus besoin d'interrompre ce que vous faites pour ouvrir un autre onglet ou basculer vers une autre application. Que vous soyez en train de préparer un entretien avec ChatGPT, d'explorer un nouveau secteur d'activité ou de réfléchir à une reconversion, la recherche d'emploi s'intègre naturellement à la conversation, exactement au moment où l'idée se présente.
Précisons que l'Indeed App dans ChatGPT ne remplace pas le site web ni l'application mobile d'Indeed. Pour postuler à une offre, échanger avec un recruteur ou planifier un entretien, il faudra toujours passer par ces canaux habituels. ChatGPT joue ici un rôle d'aiguilleur, en aidant à découvrir des opportunités là où les utilisateurs se trouvent déjà, avant de les rediriger vers Indeed pour concrétiser leur candidature.
Indeed mise sur ses données propriétaires pour s'imposer dans la course à l'IA
Ce qui fait la différence ici avec Indeed, c'est l'ampleur de ses données. La plateforme dispose de plus de 350 millions de profils de candidats, alimentés chaque jour par plus de 140 millions d'informations, allant des compétences aux expériences, en passant par les critères de recherche. Toutes ces données sont partagées volontairement par les candidats et les recruteurs eux-mêmes, insiste le service de recrutement. C'est précisément cette base, construite sur vingt ans d'activité réelle, qu'aucun outil d'IA générative ne peut reconstituer de zéro.
Indeed explique aussi ne pas avoir attendu le boom de ChatGPT pour découvrir l'intelligence artificielle et investir en ce sens. Cela fait deux décennies que la plateforme affine ses algorithmes de recommandation d'offres. Elle a notamment déployé des outils comme Career Scout pour aider les candidats à mieux valoriser leur profil et à se distinguer dans des processus de recrutement où les logiciels trient souvent les CV avant même qu'un humain ne les lise.
« En combinant notre envergure et notre expertise du matching avec la technologie d'OpenAI, nous rendons le chemin entre une simple idée et une nouvelle carrière plus rapide et plus intuitif que jamais », veut convaincre le vice-président Produit chez Indeed, Sol Garger. Reste une question que cette annonce laisse entière : que devient la masse de données personnelles partagées par les candidats lorsqu'elles transitent par les serveurs d'OpenAI ? Indeed assure que son site et son application restent les seuls endroits où les échanges avec les recruteurs ont lieu, mais la frontière entre « découvrir » et « collecter » est parfois plus poreuse qu'il n'y paraît. Un chantier de transparence s'annonce inévitable.