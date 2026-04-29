« En combinant notre envergure et notre expertise du matching avec la technologie d'OpenAI, nous rendons le chemin entre une simple idée et une nouvelle carrière plus rapide et plus intuitif que jamais », veut convaincre le vice-président Produit chez Indeed, Sol Garger. Reste une question que cette annonce laisse entière : que devient la masse de données personnelles partagées par les candidats lorsqu'elles transitent par les serveurs d'OpenAI ? Indeed assure que son site et son application restent les seuls endroits où les échanges avec les recruteurs ont lieu, mais la frontière entre « découvrir » et « collecter » est parfois plus poreuse qu'il n'y paraît. Un chantier de transparence s'annonce inévitable.