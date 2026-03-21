Le patron d’Emergent veut généraliser ce passage par l’IA à tous les recrutements de sa startup, qui compte déjà plus de 100 salariés et souhaite 30 ingénieurs d’ici fin mars. Il colle les verbatims complets dans le modèle, récupère un score, puis le confronte aux avis de son équipe. Le but du jeu étant de lisser les intuitions trop rapides des recruteurs.

En parallèle, la Society for Human Resource Management (SHRM ) note qu’un quart des entreprises utilisaient déjà l’IA dans leurs process RH en 2024. À New York, la loi 144 impose depuis 2023 des audits annuels de biais pour tout outil automatisé dans l’emploi. En Europe, l’AI Act classe le recrutement en catégorie haut risque. Mukund Jha dit comparer les scores ChatGPT avec les grilles d’évaluation de ses jurys humains. Parfois l’IA repère un détail que l’équipe a manqué. Parfois c’est l’inverse.

Emergent affiche 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels, huit mois après son lancement. La startup a levé 70 millions en Série B auprès de Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2 et Lightspeed. Mukund Jha parle d’un secteur encore jeune, comparable au bitcoin à 1 dollar.