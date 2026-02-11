L'étude analyse les cinq grands traits de personnalité (ouverture, conscience, extraversion, agréabilité, névrosisme) supposément lisibles sur un visage. Les résultats montrent que ces « Photo Big Five » prédisent le niveau d'études, le salaire initial, l'évolution de carrière et les changements de poste avec une précision comparable à la race ou au physique. Marina Niessner, co-autrice et professeure à l'université d'Indiana, le confirme au Register : « Des entreprises comme les banques utilisent déjà des questionnaires de personnalité pour le recrutement, et des sociétés d'IA commencent à appliquer cette analyse du Big Five sur des entretiens vidéo ».

Mais l'algorithme employé pose un sacré problème de crédibilité. Il provient d'une publication scientifique de 2020 citée dans un article de 2024 listant « deux douzaines d'études qualifiées de science poubelle blanchie par le machine learning ». La technique prétend déduire la personnalité autodéclarée à partir de caractéristiques faciales, sans tenir compte du contexte de la photo ni des biais historiques. Autrement dit : elle encode des stéréotypes sociétaux plutôt que des capacités réelles.