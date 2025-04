L'intelligence artificielle vient accélérer et automatiser une partie de ce processus. Des outils IA peuvent traiter d'énormes volumes de données textuelles via le Natural Language Processing (NLP), analyser des images et des vidéos grâce à la computer vision, ou surveiller les réseaux sociaux en continu. La géolocalisation par analyse visuelle directe, telle que pratiquée par o3, représente une nouvelle facette de l'OSINT assisté par IA. Elle permet potentiellement d'extraire des informations de localisation même lorsque les métadonnées ont été supprimées.