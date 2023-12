PIGEON : cette inquiétante IA peut localiser une photo rien qu'en analysant son arrière-plan

PIGEON n'a pas grand chose à voir avec le volatile bien connu de tous, mais signifie en réalité Predicting Images Geolocations. Ce programme peut donc passer au crible les photos fournies par Google Street View et déterminer instantanément d'où vient le cliché. Sa précision est de l'ordre de 92 % lorsqu'il s'agit de localiser le pays représenté sur l'image. Encore plus impressionnant : dans plus de 40 % des cas, PIGEON peut reconnaître un endroit à moins de 25 km de sa position réelle.

Pour se rendre compte de la performance, il est possible de mettre en parallèle ses performances avec celles d'humains sur le jeu GeoGuessr. Dans ce dernier, les joueurs doivent deviner l'emplacement d'une photo aléatoire issue de la base de données de Street View. Une immense communauté est très active autour de ce jeu et un système de classement existe pour que les utilisateurs mesurent leurs performances entre eux. Eh bien PIGEON est très bon à ce petit exercice, puisqu'il se classe dans le top 0,01 % des meilleurs joueurs. Il a réussi à battre l'un des meilleurs joueurs pro au monde, Trevor Rainbolt en jouant six matchs contre lui.