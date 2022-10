Comment devenir le meilleur joueur de GeoGuessr... sans apprendre Google Maps par cœur ?

Si vous vous demandez comment acquérir une telle précision autrement qu’en y passant sa vie, Rainbolt ne tarit pas de conseils judicieux. Il faut s'intéresser à la nature du sol, la couleur du ciel, la végétation, mais aussi aux véhicules et à la forme des panneaux de signalisation. C’est en jouant inlassablement que Trevor parvient à analyser des points précis et force est d'avouer qu’il semble faire mouche la plupart du temps, comme en témoigne sa chaîne TikTok de plus d’1,2 million d’abonnés, tous accros à ses exploits géographiques.