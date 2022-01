Wordle : dépassé par son succès, son créateur craint qu’il soit source de stress et d’anxiété

« Moi, je ne trouve pas ça super, parce que ça me rend responsable vis-à-vis des joueurs, je dois leur garantir que tout marche, tout le temps, or je ne veux pas que ce jeu, qui n’est pas mon vrai travail, devienne une source de stress et d’anxiété dans ma vie », a-t-il déclaré. Il promet en revanche que Wordle sera toujours gratuit, sauf que des copies sont vite apparues sur les boutiques d’applications , poussant Google et Apple à faire le ménage. En France, un équivalent francophone circule : Sutom. Il reprend exactement le même concept, dont sa gratuité et sa rapidité.