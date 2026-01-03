Surpris par le caractère inhabituel de la démarche, le responsable du site met un terme aux échanges et alerte sa direction par les canaux habituels. Le verdict ne met pas longtemps à tomber : il a fait l'objet d'une tentative d'escroquerie par hypertrucage. Des pirates avaient utilisé l'IA pour associer le visage et la voix du dirigeant avec une précision diabolique. Cette technique, autrefois complexe, est désormais accessible pour créer des contenus truqués à des fins de manipulation, commettre des fraudes ou du chantage.