Microsoft Copilot Studio promet de créer des agents IA sans programmer, sans avoir à toucher une ligne de code. S'il est séduisant pour les entreprises, ce no-code cache un danger insoupçonné, comme l'a révélé Tenable Research, mardi. L'agent de voyage factice que les professionnels de la cybersécurité ont mis en place s'est transformé en véritable passoire à données sensibles, avec des numéros de cartes bancaires volés et des prix manipulés. Le piratage n'a pris que quelques minutes.