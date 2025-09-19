Neferith

Ce qui est amusant, c’est de se dire que des devs ont travaillés bec et ongle pour s’assurer de la fiabilité des données, la sécurité…

Puis on déploie des IA génératives avec des droits plus larges et on se surprend du résultat, alors qu’on sait très bien que ces outils ne visent pas la précision (On a meme du mal à évaluer la précision de ces modèles, c’est dire).

Après d’un autre coté, c’es comme cela que l’humanité a toujours avancé : par l’erreur.

Mais là selon moi l’erreur était bien prévisible. Je suppose qu’ils ont jugé que ce serait mineur.