L'émergence des grands modèles de langage (LLM) touche de nombreux secteurs, mais on ne s'attendait pas forcément à ce que les bibliothécaires en pâtissent aussi rapidement. Et pourtant…
Peu de temps après le lancement de ChatGPT fin 2022, de nombreux livres entièrement générés par intelligence artificielle (IA) pullulaient déjà sur Amazon. Un fléau qui s'est désormais étendu aux bibliothèques, révèle 404 Media dans une enquête. Pire encore, certains lecteurs souhaitent se procurer des livres qui n'existent tout simplement pas.
Un écosystème pollué
Car les ouvrages générés par IA s'infiltrent également dans les catalogues officiels. Les bibliothèques se retrouvent ainsi en première ligne d'un écosystème informationnel pollué par des IA précipitées sur le marché. Outre-Atlantique, les bibliothécaires sont toujours plus nombreux à devoir trier et demander à des plateformes partenaires de prêt numérique comme OverDrive ou Hoopla de retirer ces contenus artificiels.
Un problème aggravé par les fournisseurs de solutions pour bibliothèques, qui intègrent trop rapidement des LLM dans les systèmes de recherche. En conséquence, les recherches sémantiques et les résumés générés automatiquement produisent souvent des résultats faux ou brouillons, rendant les compétences classiques de recherche bibliographique obsolètes, sans pour autant apporter de réelle valeur ajoutée.
Des livres hallucinés par l'IA
Mais l'essor des IA génératives se répercute aussi sur les usagers. De plus en plus de lecteurs demandent à consulter des livres qui n'ont jamais vu le jour. En cause, les hallucinations des modèles, qui ont propension à générer des informations fausses ou totalement imaginées en les faisant passer pour véridiques. Ce dysfonctionnement est bien connu des ingénieurs, mais ils peinent à le corriger.
Le phénomène s'est drastiquement empiré en 2023, lorsque des journaux américains ont publié une liste de lectures estivales générée par IA et truffée de faux titres. Et au-delà des livres fantômes, les bibliothécaires constatent une perte de confiance et de pensée critique de la part du public. Selon plusieurs témoignages, de nombreux usagers font plus confiance à leur outil d'IA qu'à leur bibliothécaire.
En conséquence, ils se braquent quand on leur explique qu'un livre n’existe pas, et cette dépendance risque malheureusement de s'accompagner d'une baisse de compétence numérique.
À noter que si cette tendance a été observée outre-Atlantique, il paraît inévitable qu'elle se soit déjà exportée dans d'autres régions, tant le recours à l'intelligence artificielle explose partout.