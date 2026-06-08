La refonte se manifestera d'abord par des modifications de l'interface web et mobile de ChatGPT. L'application orientera les utilisateurs vers des outils de codage, de génération d'images et vers des applications partenaires, dont Canva et Booking.com. Au centre du dispositif, nous retrouverons Codex, l'outil de programmation d'OpenAI. Sa base d'utilisateurs actifs hebdomadaires a été multipliée par six depuis le lancement d'une version desktop en février, pour atteindre plus de cinq millions d'utilisateurs par semaine.

Pour OpenAI, le futur de l'IA n'est pas dans le chatbot mais dans l'agent. Là où ChatGPT répond à des questions à la demande, un agent peut enchaîner plusieurs actions de façon autonome comme réserver un voyage, gérer un agenda, envoyer un email, le tout sans solliciter l'utilisateur à chaque étape. Thibault Sottiaux, qui supervise désormais l'ensemble des produits d'OpenAI, explique: "Ce vers quoi nous tendons, c'est que vous puissiez disposer de votre propre agent personnel, capable de vous aider dans tous les aspects de votre vie, personnelle comme professionnelle." Le Financial Times rapporte les propos bien plus directs d'un employé : "Le chatbot, c'est mort."

Nous rapportions en mars 2026 les prémices de ce projet de super-application desktop, puis en avril ses premiers déploiements dans les environnements professionnels. Le Financial Times confirme une stratégie similaire à celle d'Anthropic. "Il y a environ un an, OpenAI visait très haut, pendant qu'Anthropic cherchait d'abord à dégager des revenus. Désormais, les deux convergent, parce qu'ils visent tous les deux une IPO et que les investisseurs se soucient davantage de l'argent que des ambitions", note Jenny Xiao, associée chez Leonis Capital et ancienne chercheuse chez OpenAI.

La société compte sur ses deux millions de clients professionnels, lesquels représentent actuellement environ 40% de ses revenus. L'idée est d'atteindre la rentabilité, avec un objectif de 50% d'ici la fin de l'année. Cette réorientation s'accompagne de plusieurs stratégie de rationalisation. La fonctionnalité de paiement intégrée à ChatGPT a été supprimée, Sora, l'outil de génération vidéo lancé il y a moins d'un an, a été arrêté, et plusieurs dirigeants ont quitté l'entreprise, dont l'ex-responsable produit Kevin Weil.