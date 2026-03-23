En plus de revoir ses priorités, OpenAI va recruter massivement, faisant passer ses effectifs de 4 500 à environ 8 000 employés d'ici à la fin de l'année. Cela représente, environ, un rythme d'environ 12 embauches par jour. Objectif : installer des ingénieurs spécialisés directement chez ses clients pour les aider à intégrer ses outils, un modèle calqué sur celui du controversé monstre de la donnée Palantir, qui a fait ses preuves pour fidéliser les grands comptes.