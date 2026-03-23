OpenAI continue d'appuyer sur l'accélérateur. L'entreprise de Sam Altman souhaite désormais doubler ses effectifs pour refaire son retard sur le terrain de l'entreprise.
Les chiffres sont probants. Les sociétés qui achètent des solutions d'intelligence artificielle (IA) pour la première fois choisissent Anthropic trois fois plus souvent qu'OpenAI, d'après les données relatives aux cartes de paiement et à la facturation de plus de 50 000 clients de la start-up Ramp. C'est une inversion totale par rapport à il y a un an.
Si l'éditeur de ChatGPT conteste ces données, elles traduisent une tendance remarquée dans l'industrie : l'entreprise créée par Dario Amodei gagne rapidement en popularité grâce à des outils comme Claude Code et Cowork.
Copier le modèle de Palantir
La situation est telle qu'OpenAI a changé son fusil d'épaule en intentant une vaste restructuration. « Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion parce que nous nous laissons distraire par des activités secondaires. Nous devons vraiment mettre l'accent sur la productivité en général, et plus particulièrement sur celle liée à l'activité commerciale », a récemment lancé Fidji Simo, directrice des applications.
En plus de revoir ses priorités, OpenAI va recruter massivement, faisant passer ses effectifs de 4 500 à environ 8 000 employés d'ici à la fin de l'année. Cela représente, environ, un rythme d'environ 12 embauches par jour. Objectif : installer des ingénieurs spécialisés directement chez ses clients pour les aider à intégrer ses outils, un modèle calqué sur celui du controversé monstre de la donnée Palantir, qui a fait ses preuves pour fidéliser les grands comptes.
Wall Street en tête
Ce n'est pas la première fois que l'entreprise agit de cette manière. Lorsque Google a lancé Gemini 3, grand modèle aux capacités plébiscitées, la société a déclaré le code rouge en interne afin d'améliorer ChatGPT. En parallèle, OpenAI revoit intégralement ses produits grand public afin d'unir ChatGPT, Codex et Atlas en une seule et même super-application.
Ironie du sort : la firme, qui vise une entrée en Bourse d'ici à la fin de 2026, embauche en masse pour une plus grande adoption de ses outils en entreprise, des outils qui risquent, à terme, d'avoir un impact clair sur l'emploi…