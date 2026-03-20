OpenAI accélère pour se restructurer, et les choses vont aussi changer pour les utilisateurs. ChatGPT devrait bientôt se muer en super-application desktop.
Face au succès écrasant d'Anthropic auprès des développeurs et des entreprises, OpenAI se retrousse les manches et fait de gros changements. Ces dernières semaines, les principaux dirigeants, dont le P.-D.G Sam Altman, le directeur de la recherche Mark Chen et la cheffe des applications Fidji Simo, ont passé en revue le portefeuille de produits d'OpenAI afin d'identifier les domaines à reléguer au second plan. La priorité est désormais l'entreprise et surtout, de ne plus s'éparpiller.
ChatGPT, Atlas et Codex
Et pour cela, l'entreprise prévoit de réunir trois de ses produits phares dans une seule et même application : le chatbot ChatGPT, le navigateur Atlas et l'outil de codage Codex. L'idée est de simplifier l'expérience utilisateur et de concentrer les ressources autour d'une interface centrale, plutôt que de disperser les efforts sur une multitude d'applications qui, selon la direction, ont freiné la qualité et la vitesse d'exécution.
« Les entreprises passent par des phases d'exploration et des phases de recentrage ; les deux sont essentielles. Mais lorsque de nouveaux paris commencent à porter leurs fruits, comme c'est le cas actuellement avec Codex, il est très important de miser davantage dessus et d'éviter toute distraction », élabore Fidji Simo dans un tweet.
En premier lieu, OpenAI va intégrer de nouvelles fonctionnalités agentiques à Codex afin de faciliter les tâches liées à la productivité au-delà du codage, ce qui rappelle évidemment l'outil Cowork d'Anthropic. Ensuite, ChatGPT et Atlas rejoindront cette super-application. À noter, tout de même, que l'application mobile de ChatGPT restera inchangée.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Enjeu maximal
« C'est l'occasion d'associer l'application grand public et la marque les plus performantes dans le domaine de l'IA à l'application agentique la plus performante, et de tirer pleinement parti de notre audience grand public pour mettre les capacités agentiques à la portée de tous », explique Fidji Simo dans une note partagée avec ses employés.
L'enjeu est colossal pour OpenAI, qui se prépare à réaliser l'une des entrées en Bourse les plus importantes de l'Histoire, à l'instar de sa rivale Anthropic. La firme doit absolument convaincre les investisseurs de sa capacité à monétiser durablement ses produits, alors que certains analystes ont émis des craintes sérieuses sur son modèle.