Et pour cela, l'entreprise prévoit de réunir trois de ses produits phares dans une seule et même application : le chatbot ChatGPT, le navigateur Atlas et l'outil de codage Codex. L'idée est de simplifier l'expérience utilisateur et de concentrer les ressources autour d'une interface centrale, plutôt que de disperser les efforts sur une multitude d'applications qui, selon la direction, ont freiné la qualité et la vitesse d'exécution.