Focus sur Palantir, le géant du big data qui vient d'entrer en Bourse

Si vous avez lu ou vu Le Seigneur des Anneaux, ce nom ne vous est pas étranger. Dans l’imaginaire de Tolkien, le Palantir, cette sorte de boule de cristal, permet notamment à son propriétaire de voir dans le temps et l’espace. Inspirés par l'objet fictif, les fondateurs Alex Karp (CEO) et Stephen Cohen (président) ont lancé Palantir Technologies Inc. au début des années 2000.

17 ans après ses débuts, la société a effectué ses premiers pas en Bourse hier, mercredi 30 septembre. Valorisée à plus de 20 milliards de dollars, elle signe des débuts impressionnant pour une entreprise qui ne gagne pas encore d'argent.