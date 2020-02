Brave dévoile ce qui serait un programme de surveillance de masse au Royaume-Uni

Lire aussi :

Revendre des données sensibles

« La plus grande fuite de données jamais enregistrée au Royaume-Uni »

Baptisé, le texte précise que la surveillance utilise les sites web des districts et comtés locaux.Le rapport débute en précisant que «(du district ou du comté,.).».Brave poursuit : «». Selon Brendan Eich, le P.-D.G. et co-fondateur de Brave , cela donne un «» à ces entreprises, qui sont susceptibles de revendre ces données.Le moteur de recherche a ainsi découvert que sur 23 sites web issus de conseils locaux, les données étaient effectivement collectées par des sociétés de courtage. Cette collecte, utilisant les cookies et réalisée sans le consentement des utilisateurs, aurait fourni des informations destinées à être revendues à des tiers.Brave, qui a récemment taclé Google une première fois quant à son respect de la vie privée, remet le couvert. Face à son rival, il souligne que Google «».Pour Damien Mason, expert en confidentialité numérique chez ProPrivacy, ce degré de surveillance est alarmant. Il a déclaré que «Il ajoute à: «».Selon Johnny Ryan, le directeur des politiques de Brave, ce rapport est le résultat d'une histoire qui court depuis maintenant deux ans. En janvier 2018, il dit avoir contacté l'ICO () à ce sujet. L'organisme a déclaré en juin dernier que les enchères en temps réel ( real-time bidding, RTB ) portant sur des données personnelles étaient illégales, et a donné six mois à l'industrie pour modifier ses pratiques. De nouveau, six mois plus tard, le 17 janvier dernier, Brave a estimé que l'ICO avait échoué face au RTB, révélant ce qu'il estime être « la plus grande fuite de données jamais enregistrée au Royaume-Uni »