OpenAI lance les Workspace Agents dans ChatGPT : des agents autonomes capables d’exécuter des workflows complexes à travers Slack, Gmail, SharePoint ou un CRM, sans intervention humaine. Un tournant qui place directement OpenAI en concurrence avec Google Workspace et Microsoft Copilot.
ChatGPT ne répond plus, il travaille. Avec les Workspace Agents, OpenAI franchit une ligne que beaucoup attendaient : l’IA d’entreprise ne se contente plus de générer du texte sur demande, elle prend des initiatives, enchaîne des étapes, interroge des outils tiers et livre des résultats, même quand personne ne la surveille. C’est le passage du chatbot au collaborateur numérique, et pour Google comme pour Microsoft, la menace est concrète.
Des agents qui remplacent les GPTs personnalisés
Les Workspace Agents sont présentés par OpenAI comme la suite logique des GPTs : là où ces derniers restaient des assistants mono-utilisateur, les nouveaux agents sont partagés à l’échelle d’une organisation, tournent dans le cloud en continu et s’améliorent au fil des corrections apportées par les équipes. Propulsés par Codex, ils peuvent être planifiés (exécution automatique à heure fixe) ou déclenchés manuellement, et s’intègrent à Slack, Google Calendar, Gmail, SharePoint ou n’importe quel CRM via des connecteurs.
La création se fait en langage naturel : l’utilisateur décrit un workflow, ChatGPT génère les étapes, connecte les outils, propose un test en prévisualisation. Pas de code requis. Selon OpenAI, Rippling (solution SIRH cloud) a déjà déployé un agent commercial qui économise cinq à six heures par semaine à ses représentants, en recherchant des comptes, résumant des appels et postant des briefs dans Slack automatiquement.
Workspace Agents face à Google et Microsoft : la guerre des agents d’entreprise
Le timing n’est pas anodin. Google pousse ses agents via Workspace, Microsoft étend Copilot sur toute la suite Office 365. OpenAI, lui, mise sur la puissance brute de ses modèles et sur une distribution déjà massive auprès des entreprises. Ce qui change avec ce lancement, c’est la nature même de la proposition de valeur : on ne vend plus un assistant, on vend un employé numérique qui ne dort pas.
Le recrutement du fondateur d’OpenClaw, plateforme d’agents autonomes passée virale début 2026, éclaire la stratégie. OpenAI a observé l’engouement pour un outil tiers capable « de vraiment faire des choses », a recruté son créateur, et intègre désormais cette philosophie directement dans ChatGPT Enterprise. C’est moins une coïncidence qu’une acquisition de compétences déguisée en recrutement.
Contrôles, sécurité et modèle économique
Côté gouvernance, OpenAI a soigné la couche de contrôle : les admins définissent quels outils chaque agent peut utiliser, peuvent exiger une validation humaine avant certaines actions (envoi d’e-mail, modification d’un tableur, création d’événement calendrier), et suivent l’activité via une API de conformité. Le RBAC (contrôle d’accès basé sur les rôles) est disponible pour les plans Enterprise et Edu. Nuance importante : les agents sont activés par défaut pour les abonnés Business, désactivés par défaut pour Enterprise, et absents au lancement pour les clients Enterprise utilisant EKM (Enterprise Key Management).
La tarification suit une logique de preview : gratuit jusqu’au 6 mai 2026, puis basculement vers un modèle à crédits. OpenAI cible clairement les organisations prêtes à payer pour de l’autonomie réelle, une stratégie différente de celle de Google qui intègre ses agents dans les abonnements Workspace existants. Dans ce contexte, l’ambition d’OpenAI de devenir l’outil le plus utile au bureau prend une forme très concrète.
La vraie question n’est pas technique : les démos sont convaincantes, les intégrations solides, la couche de sécurité crédible. Elle est comportementale. Les entreprises sont-elles prêtes à confier à une IA des actions irréversibles, comme l’envoi d’e-mails clients ou la mise à jour d’un CRM, sans validation systématique ? OpenAI parie que oui, au moins pour les tâches répétitives à faible risque. Si ce pari tient à l’échelle, Google et Microsoft n’auront pas seulement perdu un marché : ils auront perdu la définition même de ce qu’est un outil de productivité.