La vraie question n’est pas technique : les démos sont convaincantes, les intégrations solides, la couche de sécurité crédible. Elle est comportementale. Les entreprises sont-elles prêtes à confier à une IA des actions irréversibles, comme l’envoi d’e-mails clients ou la mise à jour d’un CRM, sans validation systématique ? OpenAI parie que oui, au moins pour les tâches répétitives à faible risque. Si ce pari tient à l’échelle, Google et Microsoft n’auront pas seulement perdu un marché : ils auront perdu la définition même de ce qu’est un outil de productivité.