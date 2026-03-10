Google vient de dévoiler une salve de nouveautés pour sa suite Workspace, disponibles en bêta. Docs, Sheets, Drive et Slides reçoivent une mise à jour qui repositionne l'IA comme un véritable collaborateur de travail.
Ce 10 mars 2026, Google a annoncé une belle refonte de sa suite Workspace, avec des outils plus que jamais dopés à Gemini. Dans Docs, par exemple, l'IA génère désormais des brouillons complets à partir de vos e-mails et fichiers. Dans Sheets, elle construit des tableurs entiers en quelques secondes. Slides et Drive ne sont pas en reste, avec des fonctionnalités inédites qui transforment la création de présentations et la recherche de fichiers. Voilà qui mérite bien quelques détails.
Dans Docs et Sheets, Gemini prend les rênes de la création
La grande nouveauté de Google Docs, c'est la fonctionnalité « Help me create » (Aidez-moi à créer). Le principe est simple : vous décrivez ce que vous voulez produire, Gemini fouille dans vos fichiers Drive, vos courriers électroniques Gmail et vos échanges Chat, puis génère un brouillon entièrement mis en forme. L'IA peut ensuite retoucher des passages précis à la demande, sans remettre à plat tout le document.
Deux fonctions viennent compléter le tableau. Il y a d'abord « Match writing style », qui s'assure qu'un document, souvent rédigé à plusieurs mains, parle d'une seule voix. Ensuite, on a « Match doc format » qui, elle, reproduit la structure et le style d'un fichier de référence. Un gain de temps réel pour quiconque passe ses journées à formater des rapports à l'identique.
Dans Google Sheets, la logique est la même. La firme de Mountain View ne veut plus que ses utilisateurs construisent leurs tableurs à la sueur de leur front. Gemini orchestre la création complète d'un fichier (tableaux, graphiques, dashboards) en langage naturel, en allant encore une fois piocher les données dans les e-mails et fichiers. La fonction « Fill with Gemini » pousse le concept plus loin en ce qu'elle remplit automatiquement des colonnes entières, le tout neuf fois plus vite que la saisie manuelle, selon une étude menée sur une étude de 100 cellules.
Google Drive n'est plus un simple stockage grâce aux nouvelles fonctionnalités Gemini
Dans Google Slides, Gemini devient un vrai designer personnel. On peut lui demander de créer une nouvelle diapositive, qui s'intégrera automatiquement au reste de la présentation, en respectant les couleurs, la mise en page et le style décidés. On peut aussi lui demander de retoucher une slide existante à la volée. Et bientôt, générer un deck entier depuis une simple phrase sera possible.
C'est sans doute Drive qui change le plus. Jusqu'ici, une recherche renvoyait une liste de fichiers à ouvrir un par un. Désormais, avec les AI Overviews, une recherche en langage courant déclenche désormais un résumé sourcé des fichiers les plus pertinents, affiché directement en tête de résultats. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir chaque document pour trouver l'info enfouie quelque part dans son historique.
« Ask Gemini in Drive » pousse l'expérience encore plus loin, car ici, l'utilisateur peut poser des questions complexes à l'IA, qui puise dans ses fichiers, e-mails et agenda pour répondre. On peut même sauvegarder une sélection de sources en projet, et le partager avec d'autres.
Ces nouveautés sont disponibles en bêta, en anglais uniquement, pour les abonnés Google AI Pro et Ultra, et pour les utilisateurs américains en ce qui concerne Drive. Les Français devront encore patienter un peu.