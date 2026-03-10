Dans Google Sheets, la logique est la même. La firme de Mountain View ne veut plus que ses utilisateurs construisent leurs tableurs à la sueur de leur front. Gemini orchestre la création complète d'un fichier (tableaux, graphiques, dashboards) en langage naturel, en allant encore une fois piocher les données dans les e-mails et fichiers. La fonction « Fill with Gemini » pousse le concept plus loin en ce qu'elle remplit automatiquement des colonnes entières, le tout neuf fois plus vite que la saisie manuelle, selon une étude menée sur une étude de 100 cellules.