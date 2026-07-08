Après un blocage de la Maison-Blanche et des semaines de négociations avec les agences fédérales, OpenAI s'apprête à lancer GPT-5.6 jeudi. La famille Sol/Terra/Luna est prête. Pour les Européens, c'est une autre histoire.
Sol, Terra, Luna : une gamme à trois vitesses
GPT-5.6 adopte une structure en famille de trois modèles : Sol (le modèle phare, décrit par OpenAI comme « une avancée nette par rapport à GPT-5.5 »), Terra (milieu de gamme, performances proches de GPT-5.5 à la moitié du prix) et Luna (le plus rapide et le moins cher). La nomenclature système solaire doit véhiculer la logique adoptée : différencier par la capacité plutôt que par la génération, quelque chose que ses deux principaux concurrents (Claude et Gemini) font déjà. Chaque palier ne représente pas une rupture générationnelle, mais un curseur entre puissance et coût.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Sur les benchmarks publiés par OpenAI (et uniquement par OpenAI, ce qui mérite d'être signalé), Sol atteint 88,8 % sur Terminal-Bench 2.1 contre 88 % pour Claude Mythos 5 et 84,3 % pour Claude Fable 5. Sur SWE-bench Pro, le test de référence pour le code multi-fichiers, OpenAI n'a pas publié de résultat pour Sol au moment de la publication. Sol introduit deux nouveaux modes de raisonnement : un mode « max » pour les tâches complexes et un mode « ultra » déployant des sous-agents en parallèle. Sol sera initialement disponible via Cerebras, avec des vitesses d'inférence annoncées jusqu'à 750 tokens par seconde. Le pricing API donne une première idée des ambitions : Sol est facturé 5 dollars d'entrée et 30 dollars de sortie pour un million de tokens. Terra passe à 2,50 et 15 dollars, Luna à 1 et 6 dollars.
Les utilisateurs ChatGPT et Codex n'ont pas à se soucier de ces tarifs. Les modèles arriveront dans les services grand public d'OpenAI avec les limites d'usage auxquelles les utilisateurs sont déjà habitués avec GPT-5.5.