Sur les benchmarks publiés par OpenAI (et uniquement par OpenAI, ce qui mérite d'être signalé), Sol atteint 88,8 % sur Terminal-Bench 2.1 contre 88 % pour Claude Mythos 5 et 84,3 % pour Claude Fable 5. Sur SWE-bench Pro, le test de référence pour le code multi-fichiers, OpenAI n'a pas publié de résultat pour Sol au moment de la publication. Sol introduit deux nouveaux modes de raisonnement : un mode « max » pour les tâches complexes et un mode « ultra » déployant des sous-agents en parallèle. Sol sera initialement disponible via Cerebras, avec des vitesses d'inférence annoncées jusqu'à 750 tokens par seconde. Le pricing API donne une première idée des ambitions : Sol est facturé 5 dollars d'entrée et 30 dollars de sortie pour un million de tokens. Terra passe à 2,50 et 15 dollars, Luna à 1 et 6 dollars.

Les utilisateurs ChatGPT et Codex n'ont pas à se soucier de ces tarifs. Les modèles arriveront dans les services grand public d'OpenAI avec les limites d'usage auxquelles les utilisateurs sont déjà habitués avec GPT-5.5.