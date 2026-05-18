Le problème structurel que ce sommet a exposé sans le résoudre, c'est que les États-Unis ont de moins en moins de levier. Le CHIPS Act, Intel Foundry en Arizona, l'usine TSMC de Phoenix : tout cela existe, et c'est réel. Mais le packaging avancé reste massivement en Asie (ASE Group à Taïwan, Amkor en Corée) et l'assemblage de l'électronique grand public passe toujours par la Chine et le Vietnam.

Depuis le début de l'année, il y a aussi le sujet brûlant de la mémoire : la quasi-totalité est produite entre Taïwan (Micron) et la Corée du Sud (SK Hynix et Samsung), tandis que la Chine fait émerger deux champions dans le domaine avec CXMT et YMTC. Surtout, Pékin garde la main sur le raffinage des terres rares indispensables aux aimants permanents, aux semi-conducteurs composés et à toute la filière véhicules électriques.

Dans le même temps, la dépendance chinoise aux puces américaines diminue à chaque trimestre. DeepSeek a démontré en janvier 2025 qu'on pouvait entraîner un modèle compétitif avec moins de GPU haut de gamme. Huawei pousse son accélérateur Ascend. Pékin a répondu aux restrictions américaines non pas en négociant, mais en construisant ses propres alternatives. Plus le temps passe, moins Washington a de monnaie d'échange. Trump a emmené ses meilleurs atouts à Pékin. Le patron de NVIDIA (plus grosse capitalisation mondiale en semi-conducteurs), celui d'Apple (le plus dépendant de la Chine pour son assemblage) et celui de Tesla (qui y construit des gigafactories). Il en est revenu avec une prolongation de statu quo.