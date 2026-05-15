Dans un contexte légèrement apaisé entre Washington et Pékin, le département américain du Commerce vient de donner son feu vert à une dizaine d’entreprises chinoises pour acheter les puces H200 de NVIDIA. Parmi elles, on retrouve les géants Alibaba, Tencent, ByteDance et JD.com, tandis que Lenovo et Foxconn ont aussi été approuvés comme distributeurs. Chaque client peut acquérir jusqu’à 75 000 puces, de quoi redonner à la société une véritable fenêtre de tir sur le marché qu’il a perdu.