Le C950 affiche un score supérieur à 70 points au SPECint 2006. Cadencé à 3,2 GHz, il offre des performances trois fois supérieures à son prédécesseur, le C920. D'après l'analyse de la chercheuse Laurie Kirk chez Google, le résultat au SPECint 2017 le place à peu près au niveau du M1 d'Apple. Un score respectable pour du RISC-V, mais très en retrait face aux puces ARM ou x86 actuelles.

Côté spécifications, la puce embarque un moteur d'accélération IA propriétaire, le Tensor Processing Engine (TPE). Il gère les formats de données de FP16 à INT4/FP8 et atteint 8 TOPS par unité TPE. Le sous-système mémoire repose sur un cache L1 à 4 cycles de latence et des caches L2 privés par cœur. Un mode multiprocesseur permet de former des grappes de 8 cœurs via l'interconnexion XL-300.

Alibaba reste étonnamment discret sur le nombre de cœurs exact. La fiche technique parle d'un « processeur multicœur 64 bits » sans plus de détails. La gravure en 5 nm est à la portée de certains fondeurs chinois, SMIC en tête. Mais produire ces puces en masse reste un pari non garanti.