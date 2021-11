Le MacBook Air M1 booste les ventes d'ordinateurs chez Apple, l'effet Silicon durera-t-il en 2022 ?

Le marché du PC se porte tout aussi bien avec environ 66,8 millions d'appareils vendus durant le dernier trimestre, soit une augmentation de 8% par rapport à 2020.

Apple est désormais le quatrième vendeur de PC mondial avec 10% de parts de marché, derrière Dell, HP et Lenovo qui font toujours la course en tête et profite d'une progression de ses ventes de 10% d'une année sur l'autre.

L'année 2021 a vu la poursuite de cette transition avec la sortie du nouvel iMac M1 24 pouces et des MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés des puces M1 Pro et M1 Max.

2022 s'annonce tout aussi riche avec les possibles sorties d'un tout nouveau MacBook Air, au design rafraichi et avec la présence possible d'une nouvelle puce M2. On attend également le successeur de l'iMac 27 pouces, qui pourrait déboucher sur un iMac 32 pouces aux performances élevées pour un public professionnel, et un nouveau Mac Pro qui viendrait conclure la transition d'Intel vers Apple Silicon dans le délai de deux ans que s'était imposé Apple.