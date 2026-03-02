Les sanctions américaines devaient brider Huawei durablement. À Barcelone, le géant chinois vient de répondre avec une machine dont les chiffres vont donner des sueurs froides à Jensen Huang.
Le MWC de Barcelone est d'abord un salon des télécoms. Mais l'intelligence artificielle y prend une place grandissante. Huawei a choisi ce cadre, le 28 février, pour montrer publiquement son offre de calcul haut de gamme. C'est la première fois que ces produits sont exposés hors de Chine.
Atlas 950 SuperPoD : ce que Huawei a dévoilé à Barcelone
Le produit phare s'appelle Atlas 950 SuperPoD. C'est une grappe de calcul IA qui relie jusqu'à 8 192 NPU Ascend 950. Ces processeurs neuronaux communiquent via UnifiedBus, une technologie d'interconnexion propriétaire. Huawei la positionne face au NVLink de NVIDIA. La promesse : bande passante élevée, latence réduite, adressage mémoire unifié. L'ensemble fonctionne, selon Huawei, comme un seul ordinateur logique.
Côté performances annoncées, le système atteindrait 8 EFLOPS en FP8 et 16 EFLOPS en FP16. Des chiffres qui le placent, sur le papier, face aux futures architectures Vera Rubin de NVIDIA.
L'entreprise ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi présenté le TaiShan 950 SuperPoD, décrit comme le premier SuperPoD généraliste du marché. S'y ajoutent les serveurs TaiShan 500 et TaiShan 200 pour les charges moins gourmandes. L'écosystème logiciel CANN, l'alternative maison à CUDA, a été confirmé en code ouvert. Huawei affiche clairement l'ambition de concurrencer NVIDIA au-delà de la Chine.
Pourquoi cette démonstration ne suffira pas à inquiéter NVIDIA
Exposer un supercalculateur chinois en Europe, devant les opérateurs du monde entier, c'est envoyer un signal fort. « Nous existons hors de Chine, et nous avons une alternative. » Mais entre le signal et l'adoption, le fossé reste large.
Premier obstacle : la fabrication. Les puces Ascend 950 reposent sur SMIC et son procédé 7 nm. Les taux de rendement restent bien inférieurs à ceux de TSMC. Bloomberg rapportait en septembre 2025 que Huawei visait 600 000 Ascend 910C en 2026, le double de 2025. La montée en volume est un défi structurel, pas un simple curseur à déplacer.
Deuxième point faible : l'écosystème logiciel. CUDA, la plateforme de NVIDIA, bénéficie de quinze ans de maturité. Des millions de développeurs la maîtrisent. CANN, l'équivalent de Huawei, est en code ouvert depuis peu. DeepSeek, qui a testé la solution, l'aurait jugée insuffisante pour la production. Convaincre des clients hors de Chine d'adopter un écosystème naissant face à un standard mondial reste un pari très ambitieux.
Enfin, la question de la confiance. Les sanctions américaines ont un effet secondaire : elles entretiennent un doute permanent sur la chaîne d'approvisionnement de Huawei. Des puces TSMC ont été retrouvées dans des processeurs Ascend 910B via Sophgo, un intermédiaire. Le tout en violation des règles d'exportation. Le département du Commerce américain enquête toujours. Pour un acheteur européen, ce flou juridique pèse dans la balance.
L'Atlas 950 SuperPoD est une prouesse d'ingénierie sur le papier, mais le vrai défi de Huawei n'est pas de remplir un stand au MWC : c'est de remplir un bon de commande à l'étranger.