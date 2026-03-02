Le produit phare s'appelle Atlas 950 SuperPoD. C'est une grappe de calcul IA qui relie jusqu'à 8 192 NPU Ascend 950. Ces processeurs neuronaux communiquent via UnifiedBus, une technologie d'interconnexion propriétaire. Huawei la positionne face au NVLink de NVIDIA. La promesse : bande passante élevée, latence réduite, adressage mémoire unifié. L'ensemble fonctionne, selon Huawei, comme un seul ordinateur logique.

Côté performances annoncées, le système atteindrait 8 EFLOPS en FP8 et 16 EFLOPS en FP16. Des chiffres qui le placent, sur le papier, face aux futures architectures Vera Rubin de NVIDIA.

L'entreprise ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi présenté le TaiShan 950 SuperPoD, décrit comme le premier SuperPoD généraliste du marché. S'y ajoutent les serveurs TaiShan 500 et TaiShan 200 pour les charges moins gourmandes. L'écosystème logiciel CANN, l'alternative maison à CUDA, a été confirmé en code ouvert. Huawei affiche clairement l'ambition de concurrencer NVIDIA au-delà de la Chine.